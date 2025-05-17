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13:57, 17 мая 2025Силовые структуры

После атаки дрона ВСУ на электроподстанцию в Рыльске возбудили дело

После атаки дрона ВСУ на электроподстанцию в Рыльске возбудили дело о теракте
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

В Курской области возбудили дело из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению.

16 мая Рыльск, несколько сельсоветов, а также поселки Коренево и Глушково в Курской области остались без света из-за того, что дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске.

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