После атаки дрона ВСУ на электроподстанцию в Рыльске возбудили дело

После атаки дрона ВСУ на электроподстанцию в Рыльске возбудили дело о теракте

В Курской области возбудили дело из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Будут установлены и привлечены к ответственности все лица, причастные к данному преступлению.

16 мая Рыльск, несколько сельсоветов, а также поселки Коренево и Глушково в Курской области остались без света из-за того, что дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске.