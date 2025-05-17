Российский город остался без электричества из-за атаки дрона ВСУ

Хинштейн: Рыльск остался без света после атаки дрона ВСУ

Рыльск, несколько сельсоветов, а также поселки Коренево и Глушково в Курской области остались без света из-за того, как дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Рыльске. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно поврежден трансформатор», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что на место происшествия уже отправились аварийные бригады. По его словам, подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.

15 мая ВСУ атаковали Курскую область трижды. В результате атак украинской армии никто не пострадал.