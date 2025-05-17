Пушилин назвал критически важный город для ДНР под контролем Украины

Взятие Славянска, который находится под контролем Украины, является критическим для ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
По его словам, взятие города позволит восстановить канал «Северский Донец — Донбасс», что полноценно обеспечит ДНР водой. Он уточнил, что придется восстановить уничтоженные Киевом шесть водоподъемных насосных станций.
Сейчас водовод «Дон—Донбасс» не может покрыть более половины потребностей в воде, отметил Пушилин. При этом его строительство позволило не допустить гуманитарной катастрофы, добавил глава ДНР.
В апреле военный эксперт Андрей Марочко назвал процент контролируемой российскими войсками территории ДНР. Вооруженные силы России взяли под контроль 80 процентов республики. По его словам, под контролем Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.