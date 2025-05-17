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04:32, 17 мая 2025Бывший СССР

Пушилин назвал критически важный город для ДНР под контролем Украины

Пушилин: Взятие Славянска является критическим для ДНР
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие Славянска, который находится под контролем Украины, является критическим для ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

По его словам, взятие города позволит восстановить канал «Северский Донец — Донбасс», что полноценно обеспечит ДНР водой. Он уточнил, что придется восстановить уничтоженные Киевом шесть водоподъемных насосных станций.

Сейчас водовод «Дон—Донбасс» не может покрыть более половины потребностей в воде, отметил Пушилин. При этом его строительство позволило не допустить гуманитарной катастрофы, добавил глава ДНР.

В апреле военный эксперт Андрей Марочко назвал процент контролируемой российскими войсками территории ДНР. Вооруженные силы России взяли под контроль 80 процентов республики. По его словам, под контролем Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

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