Назван страх Зеленского после переговоров

Zeit: Зеленский боится отказа Трампа от посредничества в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что американский лидер Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией. Об этом написала немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — отмечается в материале.

Автор статьи уточнил, что будущее конфликта для Украины зависит от позиции Вашингтона по этому вопросу. Зеленский не может опираться на европейских партнеров, поскольку они делают только пустые заявления. Следующие шаги зависят от реакции Трампа, заключается в публикации.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

