Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Назван страх Зеленского после переговоров

Zeit: Зеленский боится отказа Трампа от посредничества в переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что американский лидер Дональд Трамп откажется от посредничества в переговорах с Россией. Об этом написала немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — отмечается в материале.

Автор статьи уточнил, что будущее конфликта для Украины зависит от позиции Вашингтона по этому вопросу. Зеленский не может опираться на европейских партнеров, поскольку они делают только пустые заявления. Следующие шаги зависят от реакции Трампа, заключается в публикации.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

    Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

    Назван страх Зеленского после переговоров

    Раскрыты подробности о повышении пенсий с 1 июня

    Подозреваемого в шпионаже дипломата нашли мертвым

    В России оценили перспективы урегулирования на Украине

    В США возобновили призывы к санкциям против России

    В Британии описали украинские ожидания от встречи Путина и Трампа словами «теряют сон»

    Раскрыта угроза для курса рубля

    В США назвали обмен пленных способом для Зеленского укрепить доверие с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости