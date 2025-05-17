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04:40, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыта главная ошибка Украины на переговорах в Стамбуле

Público: Киеву не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Решение Киева положиться на буффонаду президента Украины Владимира Зеленского как основу своей позиции на переговорах с Россией в Стамбуле не могло быть успешным. Об этом написала испанская газета Público.

В статье отмечается, что буффонада Зеленского имела успех в Европе, однако в России ее не ждет такая реакция. По мнению журналиста, ошибка Киева заключается в том, что власти игнорируют сложность российской дипломатии. В Москве способны нервировать оппонента, не показывая реальные планы.

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«И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — отмечается в публикации.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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