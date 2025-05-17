Público: Киеву не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах

Решение Киева положиться на буффонаду президента Украины Владимира Зеленского как основу своей позиции на переговорах с Россией в Стамбуле не могло быть успешным. Об этом написала испанская газета Público.

В статье отмечается, что буффонада Зеленского имела успех в Европе, однако в России ее не ждет такая реакция. По мнению журналиста, ошибка Киева заключается в том, что власти игнорируют сложность российской дипломатии. В Москве способны нервировать оппонента, не показывая реальные планы.

«И буффонада Зеленского помогает этим планам, поскольку она дает Москве бесценное время, необходимое для закрепления достигнутых успехов», — отмечается в публикации.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

