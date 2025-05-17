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05:33, 17 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыта схема мошенников с графиком отключений воды

Юрист Адамс заявил о схеме мошенников с фейковым графиком отключений воды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил, что мошенники начали использовать схему с фейковыми сообщениями о проверке графика отключений горячей воды. Его слова приводит РИА Новости.

Адам уточнил, что злоумышленники отправляют по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях фейковые сообщения о проверке графика отключений горячей воды.

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«В теле письма — фраза вроде "Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу" или "Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме" и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт либо на установку вредоносного ПО», — объяснил эксперт.

Юрист добавил, что переход на фальшивые сайты может перехватить доступ к профилю пользователя в социальной сети для рассылки спама. Кроме того, иногда нажатие на ссылку приводит к установке трояна, который может украсть личные данные с устройства.

Если гражданин перешел по ссылке и ввел свои данные, следует немедленно поменять пароли, выключить функцию автозаполнения в браузере и проверить устройство на наличие вирусов.

Ранее россиянам назвали способы распознать мошенников в интернете. В МВД заявили, что злоумышленники боятся уточняющих вопросов

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