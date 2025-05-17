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02:47, 17 мая 2025Экономика

Раскрыта угроза для курса рубля

Финансист Родичкин: Рублю грозит нестабильность после переговоров в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций «АВИ Кэпитал​» Михаил Родичкин.

По его мнению, неопределенность после переговоров в Стамбуле продолжится, также ожидается высокая волатильность с трендом на ослабления рубля. «Хэдлайны по дальнейшим переговорам остаются в центре внимания», — отметил Родичкин.

Эксперт выделил несколько факторов, которые могут препятствовать укреплению рубля. К ним относятся сезонное снижение счета текущих операций, наблюдаемое весной и летом, а также значительное погашение валютных облигаций.

Однако основным вопросом остаются геополитические обстоятельства и развитие переговоров. В случае благоприятного исхода возможно краткосрочное укрепление рубля на 5-10 процентов в условиях низкой ликвидности, но это не продлится долго. Ослабление санкций приведет к восстановлению импорта и оттоку капитала, отметил Родичкин.

Ранее аналитики заявили, что результаты первых с 2022 года российско-украинских официальных переговоров могут по-разному сказаться на динамике курса рубля — российская валюта может как укрепиться до 76-78 рублей за доллар, так и ослабнуть до 90-100.

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