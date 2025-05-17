Дачникам пригрозили штрафом за неправильное приготовление шашлыка

Дачников предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за неверное жарение шашлыка

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова заявила, что за неправильное приготовление шашлыка россиянам грозит штраф. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнила, что готовить шашлык на открытом огне допускается только на расстоянии пяти метров от дома. А при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

«При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей», — пригрозила она.

Бирюкова добавила, что при действии в регионе особого противопожарного режима россиянам не выдают предписание, а сразу штрафуют их на сумму в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов уточнил, что дешевый шашлык может привести к токсическому гепатиту.

