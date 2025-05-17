Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 17 мая 2025Россия

Дачникам пригрозили штрафом за неправильное приготовление шашлыка

Дачников предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за неверное жарение шашлыка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова заявила, что за неправильное приготовление шашлыка россиянам грозит штраф. Ее слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнила, что готовить шашлык на открытом огне допускается только на расстоянии пяти метров от дома. А при нарушении правил пожарной безопасности дачникам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

«При этом надо очистить землю рядом до двух метров. А вот если вы нарушаете правила противопожарного режима при жарении шашлыка, то вас предупредят о нарушении и могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей», — пригрозила она.

Бирюкова добавила, что при действии в регионе особого противопожарного режима россиянам не выдают предписание, а сразу штрафуют их на сумму в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее врач рассказал о скрытом вреде магазинного шашлыка. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов уточнил, что дешевый шашлык может привести к токсическому гепатиту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

    В Рижском русском театре прошла дискуссия об этичности Чехова и Чайковского

    Канцлера Германии раскритиковали из-за ультиматума России

    Россиян предупредили о штрафах в сотни тысяч рублей за мытье машин

    Макрон ушел от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

    Назван идеальный продукт для стройности

    Силовики призвали ВСУ связываться с ними через Telegram перед сдачей в плен

    Синоптик предупредил об опасном явлении на восьми российских реках

    Дачникам пригрозили штрафом за неправильное приготовление шашлыка

    Россиян предупредили о волне мошенничества перед ЕГЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости