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10:38, 17 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали лучший вариант кофе для приготовления дома

Эксперт Митрофанов: Растворимый кофе невозможно испортить при приготовлении дома
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daiga Ellaby / Unsplash

Только растворимый кофе практически невозможно испортить в домашних условиях, в отличие от напитка из турки или дрип-пакета, считает эксперт, директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина» Сергей Митрофанов. Лучший вариант популярного напитка для приготовления дома он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Митрофанов отметил, что у каждого из методов приготовления кофе дома есть свои нюансы и в каждом случае важно соблюдать рецепт и рекомендации производителя. На вкус готового напитка могут влиять качество помола, состав и температура воды, время экстракции и другие факторы. «Качественный зерновой кофе — отличное решение для дома, но одна малейшая ошибка при приготовлении может испортить удовольствие от напитка», — предупредил он.

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По мнению эксперта, сегодня единственный способ приготовить дома напиток с тем вкусом, на который ориентировался производитель, — выбрать растворимый кофе.

Растворимый кофе фактически уже готов, потому температура воды не является решающим фактором: можно использовать холодную воду, или вовсе молоко и сок. Только с кипятком надо быть аккуратными: оптимальная температура для растворимого кофе — 75 градусов, так как слишком горячая вода может обжечь кофе и лишить его аромата

Сергей Митрофановкофейный эксперт

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова подсказала, как сделать кофе полезнее. Она отметила, что лучше всего пить черный кофе без добавления молока и сахара, но и кофейные напитки вполне допустимы в рационе.

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