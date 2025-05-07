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21:01, 7 мая 2025Забота о себе

Россиянам подсказали способ сделать кофе полезнее

Диетолог Дианова: Полезнее всего пить черный кофе без сахара и молока
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что кофе в умеренных количествах не вреден, но обилие добавок к нему провоцирует появление лишних килограммов и проблем со здоровьем. Способ получать максимум пользы от кофе она подсказала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что лучше всего пить черный кофе без добавления молока и сахара, но и кофейные напитки вполне допустимы в рационе. По словам Диановой их легко можно сделать полезнее. Для этого она посоветовала использовать вместо сахара сахарозаменители, а вместо коровьего молока — на растительные аналоги.

Гастроэнтеролог также добавила, что очень часто кофе подают с десертами и сладостями, в которых содержатся сахар, насыщенные жиры и трансжиры. Такой перекус значительно увеличивает калорийность суточного рациона и повышает уровень сахара в крови, предупредила врач. «Лучше выбирать конфеты со сладким белком — новую альтернативу современным конфетам с сахаром, или натуральную пастилу с орехами, или конфеты из сухофруктов как питательное сопровождение к кофе», — дала совет диетолог.

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