Россияне смогут получать налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

Президент России Путин поручил ввести налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести налоговый вычет для россиян за диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение стало одним из итогов апрельского совещания с правительством. На мероприятии обсуждалась существующая правовая коллизия: диспансеризация до 40 лет проходится раз в три года, а ГТО можно сдавать ежегодно. При этом для получения налогового вычета требуется, чтобы диспансеризация и сдача ГТО приходились на один год.

Путин поручил уточнить этот механизм, «чтобы диспансеризация действовала в течение нескольких лет». Согласно президенту, россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и успешно выполняющие нормы ГТО, смогут получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ ежегодно.

Ранее сообщалось, что россияне, купившие жилье в новостройке без отделки, получают право на налоговый вычет за ремонт в квартире. Условие о получении вычета нужно фиксировать в договоре купли-продажи.