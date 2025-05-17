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19:31, 17 мая 2025Россия

Россияне смогут получать налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу ГТО

Президент России Путин поручил ввести налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести налоговый вычет для россиян за диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение стало одним из итогов апрельского совещания с правительством. На мероприятии обсуждалась существующая правовая коллизия: диспансеризация до 40 лет проходится раз в три года, а ГТО можно сдавать ежегодно. При этом для получения налогового вычета требуется, чтобы диспансеризация и сдача ГТО приходились на один год.

Путин поручил уточнить этот механизм, «чтобы диспансеризация действовала в течение нескольких лет». Согласно президенту, россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и успешно выполняющие нормы ГТО, смогут получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ ежегодно.

Ранее сообщалось, что россияне, купившие жилье в новостройке без отделки, получают право на налоговый вычет за ремонт в квартире. Условие о получении вычета нужно фиксировать в договоре купли-продажи.

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