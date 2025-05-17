Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 17 мая 2025Путешествия

Россиянин описал девушек на пляже Дании словами «частенько загорают топлес»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Konrad Wothe / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал на пляже в Копенгагене, Дания, и рассказал, как отдыхают местные девушки. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, датчанки выбирают купальники сдержанных цветов — коричневого, зеленого, синего, серого. При этом многие девушки «частенько загорают топлес».

Автор обратил внимание и на необычный способ использования пива: датчанки натирали друг друга пенным для защиты от солнца и более ровного загара. «Мол, еще викинги так делали во время морских походов, чтобы не сгорать на солнце. Уж не знаю, правда или нет, на себе проверять не стал», — добавил блогер.

Ранее этот же путешественник рассказал, что в Норвегии женщинам разрешено загорать топлес и они активно этим пользуются. По его словам, скандинавские красавицы, отдыхающие на пляже, привлекают «южных мачо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    Российский боец-дзюдоист рассказал о рукопашной схватке с противником из ВСУ

    Стали известны подробности о жесткой посадке вертолета под Москвой

    Лавров обсудил с госсекретарем США итоги переговоров в Стамбуле

    Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

    Акула набросилась на пожилого купальщика

    Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план по Украине

    Российский водитель проехал на красный свет, сбил трех пешеходов и попал на видео

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Сделанные селфи помогли российскому инженеру выиграть дело о незаконном увольнении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости