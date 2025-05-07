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08:02, 7 мая 2025Путешествия

Россиянин описал пляж в Норвегии фразой «девушки не стесняются»

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в столице Норвегии Осло и описал местный пляж фразой «девушки не стесняются». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этой европейской стране каждый солнечный день дорогого стоит. Поэтому когда начинается сезон отпусков и каникул, местная молодежь массово выходит на пляжи.

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«По своей природе норвежские девушки обладают бледной кожей. Но современные модные веяния заставляют их как можно больше времени проводить на солнце, чтобы получить "золотистый загар, как в рекламе"», — рассказал россиянин.

Путешественник также признался, что норвежки могут легко загорать топлес, так как в стране нет никакого особого закона, который бы ограничивал это действие. «Причем лежать могут хоть на животе, хоть на спине — их это вообще никак не смущает», — удивился он.

Россиянин добавил, что скандинавские красавицы, отдыхающие на пляже, привлекают «южных мачо», которые надеются с ними познакомиться.

«Местные девушки часто оказываются объектами излишнего внимания со стороны "любвеобильных южан"», — заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах». По его словам, такие мужчины не купаются, не загорают и даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих девушек.

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