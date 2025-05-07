Россиянин описал пляж в Норвегии фразой «девушки не стесняются»

Российский путешественник побывал в столице Норвегии Осло и описал местный пляж фразой «девушки не стесняются». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этой европейской стране каждый солнечный день дорогого стоит. Поэтому когда начинается сезон отпусков и каникул, местная молодежь массово выходит на пляжи.

«По своей природе норвежские девушки обладают бледной кожей. Но современные модные веяния заставляют их как можно больше времени проводить на солнце, чтобы получить "золотистый загар, как в рекламе"», — рассказал россиянин.

Путешественник также признался, что норвежки могут легко загорать топлес, так как в стране нет никакого особого закона, который бы ограничивал это действие. «Причем лежать могут хоть на животе, хоть на спине — их это вообще никак не смущает», — удивился он.

Россиянин добавил, что скандинавские красавицы, отдыхающие на пляже, привлекают «южных мачо», которые надеются с ними познакомиться.

«Местные девушки часто оказываются объектами излишнего внимания со стороны "любвеобильных южан"», — заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах». По его словам, такие мужчины не купаются, не загорают и даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих девушек.