Минобороны: БПЛА уничтожили на харьковском направлении технику и живую силу ВСУ

Российские дроны самолетного типа «Молния-1» 44 армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили взводный опорный пункт, военную технику и живую силу противника. Кроме того, на Южно-Донецком направлении операторы FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотников и станции связи противника.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом. Дрон самолетного типа заметили российские средства ПВО.

Кроме того, военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов Украины в 143 районах. Российские средства ПВО поразили и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.