Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 17 мая 2025Бывший СССР

Российские дроны уничтожили технику ВСУ на харьковском направлении

Минобороны: БПЛА уничтожили на харьковском направлении технику и живую силу ВСУ
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские дроны самолетного типа «Молния-1» 44 армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили взводный опорный пункт, военную технику и живую силу противника. Кроме того, на Южно-Донецком направлении операторы FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотников и станции связи противника.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом. Дрон самолетного типа заметили российские средства ПВО.

Кроме того, военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов Украины в 143 районах. Российские средства ПВО поразили и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков заявил о подготовке условий России для прекращения украинского конфликта

    Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

    Италия заявила о поставках Киеву оружия на три миллиарда евро

    Российские дроны уничтожили технику ВСУ на харьковском направлении

    На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР

    ЦСКА потерял шансы на чемпионство

    Начато расследование жесткой посадки вертолета в Подмосковье

    Экс-министра Подмосковья отправили под домашний арест за нападение на бывшую подругу

    Уничтожение проводивших ротацию подразделений ВСУ попало на видео

    Телеведущий в прямом эфире отобрал пиво у болельщика и довел зрителей до истерики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости