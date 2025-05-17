Украинский беспилотник сбили в небе над Крымом

Минобороны: Российские средства ПВО сбили БПЛА Украины над Крымом

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в небе над Крымом. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинский БПЛА самолетного типа заметили российские средства ПВО. В 11 часов дня они уничтожили его над территорией Крыма.

Ранее в Минобороны доложили, что военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов Украины в 143 районах. Российские средства ПВО поразили и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Помимо этого, оссийские военные смогли взять под контроль еще одно поселение в ДНР — Александрополь. В ведомстве подметили, что территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр».