Боец Странник заявил о ликвидации наемника ВСУ арабского происхождения в Горнале

Наемник арабского происхождения, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен в ходе освобождения села Горналь в Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.

«Наемников было там много. Владелец этого автомата (штурмовой винтовки FN SCAR-L, — прим. "Ленты.ру") был из одной из арабских стран», — отметил российский боец.

Командир батальона сообщил, что в ходе сражений за Горналь российские солдаты не раз сталкивались с современным высокотехнологичным оружием, произведенным странами НАТО.

Он отметил, что это вооружение используется бельгийскими и американскими спецподразделениями, что свидетельствует о наличии сильных противников. Среди захваченных трофеев оказалась штурмовая винтовка Heckler & Koch HK416, изготовленная в Германии.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Он также сообщил о ликвидации 20 наемников.