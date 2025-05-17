Российский депутат призвал заменить украшения с черепами на иконы

Депутат Иванов: Вместо черепов россиянам лучше выбирать цветы и иконы

Православным верующим следует с предостережением относиться к использованию изображений черепов, скелетов, символов смерти и зомби на одежде, аксессуарах и предметах повседневного пользования, предупредил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Михаил Иванов напомнил, что в православной традиции смерть воспринимается не как конец, а как переход к вечной жизни. Это, по его словам, не означает, что следует легкомысленно относиться к ее символам. Он также подчеркнул, что особенно важно ограждать детей от подобных изображений, так как их неокрепшая психика может быть подвержена негативному влиянию.

«Дети очень восприимчивы к символам и образам, которые их окружают. Изображения черепов и скелетов могут вызывать у них страх, тревогу и даже ночные кошмары. Важно формировать у детей правильное представление о смерти, как о естественном этапе жизни, но не стоит культивировать интерес к мрачным и пугающим образам», – отметил депутат.

Иванов добавил, что православный христианин должен стремиться к чистоте помыслов и дел, избегать всего, что связано с оккультизмом и мистикой. Изображения зомби и другой нечисти, на его взгляд, несут в себе негативный заряд и могут оказывать отрицательное влияние на духовное состояние человека.

«Вместо черепов и скелетов лучше выбирать изображения, которые символизируют жизнь, красоту и духовность. Это могут быть цветы, птицы, пейзажи, иконы или другие христианские символы», – посоветовал Михаил Иванов.

Ранее депутат Иванов призвал запретить широкую доступность в розничной торговле и на онлайн-платформах конопляного чая. Он подчеркнул, что доступность чая с коноплей, представленного в широком ценовом диапазоне — от 380 до 2000 рублей, вызывает дополнительные вопросы.