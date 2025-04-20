В России призвали запретить продажу конопляного чая

Брянский депутат Иванов призвал запретить продажу конопляного чая

В России призвали запретить широкую доступность в розничной торговле и на онлайн-платформах конопляного чая. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Я глубоко обеспокоен тем, что чай с коноплей, свободно продающийся как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным. Меня особенно тревожит описание этого продукта, позиционирующее его как средство для релаксации и снятия стресса после рабочего дня, способствующее улучшению настроения», — заявил Иванов.

Считаю, что подобная реклама может ввести в заблуждение потребителей, особенно молодежь, и способствовать формированию неверного представления о безопасности употребления конопли, даже в форме чая Михаил Иванов депутат Брянской областной думы

Депутат подчеркнул, что доступность чая с коноплей, представленного в широком ценовом диапазоне — от 380 до 2000 рублей, вызывает дополнительные вопросы.

«Непонятно, чем обусловлена такая разница в цене и не кроется ли за этим введение потребителей в заблуждение относительно качества и концентрации активных веществ в продукте. Необходимо провести тщательное расследование и выяснить, насколько содержание каннабиноидов в этом чае соответствует законодательству и не представляет ли угрозу для здоровья граждан», — добавил он.

Нам необходимо защитить наших граждан, особенно молодежь, от возможного негативного воздействия подобных продуктов. Необходимо четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей и обеспечить строгий контроль за соблюдением этих рамок. Я уверен, что только так мы сможем предотвратить возможные злоупотребления и защитить здоровье нации Михаил Иванов депутат Брянской областной думы

1 апреля стало известно, что в ресторанах «Тануки» появится чай с коноплей. При этом представители заведения отмечали, что напиток не содержит каннабиноидов.

