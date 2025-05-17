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16:02, 17 мая 2025Культура

Российскому режиссеру вручили высшую награду Франции

Министр культуры Франции Дати вручила Серебренникову орден Почетного легиона
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр культуры Франции Рашида Дати вручила российскому режиссеру Кириллу Серебренникову высшую награду Франции — орден Почетного легиона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Каннах министр культуры Франции Рашида Дати вручает Кириллу Серебренникову орден Почетного легиона», — говорится в сообщении.

Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции, которой могут быть удостоены военные и гражданские лица за выдающиеся заслуги перед страной, вне зависимости от их гражданства.

Ранее российскому режиссеру театру и кино Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение. В июне 2020 года его приговорили к трем годам условного заключения по обвинению в мошенничестве.

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