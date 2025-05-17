Сделанные селфи помогли российскому инженеру выиграть дело о незаконном увольнении

Инженер из Челябинска доказал незаконность увольнения и получил 1,3 млн рублей

В Челябинске главный инженер полгода доказывал, что не прогуливал работу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, работник неожиданно узнал о своем увольнении. Компания переехала в другое здание, не сообщив об этом инженеру. Когда он пришел в новый офис, пропуск уже не работал, а охранник заявил, что мужчина давно уволен. Однако сотрудник не получил трудовую книжку и другие документы. Он решил каждый день приходить на старую работу, отмечаться на КПП и делать селфи, фиксируя смены.

В итоге в суде инженеру удалось доказать незаконность увольнения. Несмотря на попытки конторы уличить его в прогулах, судья потребовал выплатить пострадавшему 1,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области суд восстановил в должности сторожа воинской части, обязав Минобороны выплатить почти 5 миллионов рублей за незаконное увольнение.

