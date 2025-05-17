Силовики призвали ВСУ связываться с ними через Telegram перед сдачей в плен

ВСУ призвали перед сдачей в плен связываться с силовиками, чтобы сохранить жизнь

Российские силовики обратились к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с призывом связываться с ними через специальные боты в Telegram перед сдачей в плен. Это позволит пожелавшим сдаться сохранить свою жизнь, сообщает ТАСС.

Как пояснили в силовых структурах, над украинскими позициями во время боя летают их же дроны, чтобы в случае необходимости нанести удар по тем, кто решил сдаться. «Для того, чтобы не попасть под заградотряд собственных побратимов, солдату ВСУ стоит связаться с нашими военнослужащими через чат-бот или любым другим способом», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства рассказал, что недавно один из солдат ВСУ не связался с представителями российской стороны, а просто выдвинулся к российским позициям с белым флагом. В итоге его сослуживцы нанесли по нему удар, в результате которого он не выжил.

Ранее стало известно, что на юге Донецкой народной республики в плен сдались 10 украинских военных.