США обеспокоились планами Apple запустить ИИ с Китаем

NYT: США беспокоятся из-за планов Apple заключить сделку по ИИ с Alibaba

США беспокоятся из-за планов американской корпорации Apple заключить сделку по искусственному интеллекту (ИИ) с китайской фирмой Alibaba. Об этом сообщает New York Times.

По данным газеты, на встрече с руководством Apple и лоббистами чиновники спрашивали об условиях сделки. Их интересовало, какими данным американская компания будет делиться с Alibaba и подпишут ли они юридические обязательства с китайскими регулирующими органами.

Власти США переживают, что сделка может помочь Alibaba улучшить свои возможности в сфере ИИ, расширить охват китайских чат-ботов, а также усилить зависимость Apple от соблюдения китайского законодательства.

Ранее стало известно, что Apple намерена запустить сервисы ИИ для iPhone в Китае в мае. Нейросеть Apple будет выдавать пользователям цензурируемый в соответствие с местным законодательством контент. ИИ будет работать только на приобретенных в Китае iPhone — купленные за пределами страны смартфоны, но ввезенные в Китай, останутся без функций ИИ.

Китайская версия Apple Intelligence будет значительно отличаться от той, что запущена в США. В Соединенных штатах сервисы ИИ работают локально на устройствах, серверах компании и с помощью чат-бота ChatGPT. В Китае запросы будет обрабатывать программное обеспечение Alibaba. Apple стремится быстрее запустить ИИ-сервисы в Китае, чтобы сделать свои новые смартфоны более привлекательными для местных потребителей.