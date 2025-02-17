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09:01, 17 февраля 2025Наука и техника

Apple запустит ИИ с цензурной в Китае

Bloomberg: ИИ от Apple со встроенной цензурой запустят в Китае в мае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Американская корпорация Apple намерена запустить сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для iPhone в Китае в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства изучили детали сделки между Apple и компанией Alibaba — о соглашении двух сторон о запуске в Китае инструментов ИИ стало известно в середине февраля. Инсайдеры сообщили, что основным партнером американского IT-гиганта выступит Alibaba, тогда как Baidu будет оказывать вспомогательные услуги. Запуск Apple Intelligence в Китае ожидается в мае.

В материале говорится, что нейросеть Apple будет выдавать пользователям цензурируемый в соответствие с местным законодательством контент. ИИ будет работать только на приобретенных в Китае iPhone — купленные за пределами страны смартфоны, но ввезенные в Китай, останутся без функций ИИ.

Также китайская версия Apple Intelligence будет значительно отличаться от той, что запущена в США. В Соединенных штатах сервисы ИИ работают локально на устройствах, серверах компании и с помощью чат-бота ChatGPT. В Китае запросы будет обрабатывать программное обеспечение Alibaba.

В заключении специалисты Bloomberg отметили, что Apple стремится быстрее запустить ИИ-сервисы в Китае, чтобы сделать свои новые смартфоны более привлекательными для местных потребителей.

В середине февраля власти Германии начали антимонопольное разбирательство в отношении корпорации Apple. Компания может получить штраф в размере до десяти процентов от своего годового оборота.

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