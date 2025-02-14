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11:40, 14 февраля 2025Наука и техника

Власти Германии пригрозили Apple штрафом

Reuters: Германия может оштрафовать Apple за помехи в сборе данных пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Власти Германии начали антимонопольное разбирательство в отношении корпорации Apple. Об этом сообщает Reuters.

Немецкое антимонопольное управление предъявило обвинения Apple в злоупотреблении положением на рынке. Специалисты регулятора считают, что компания затрудняет сбор информации о пользователях гаджетов Apple разработчикам приложений и сервисов. IT-гигант якобы единолично собирает данные пользователей и зарабатывает на этом, увеличивая доход от своих цифровых сервисов.

Специалисты издания PhoneArena объяснили, что речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), которая появилась в 2021 году. Она ограничивает приложения на iPhone, не позволяя им собирать избыточные данные о пользователях. В Apple считают, что ATT защищает потребителей от угроз раскрытия конфиденциальных данных.

«ATT значительно затрудняет конкурирующим издателям приложений доступ к пользовательским данным, имеющим отношение к рекламе», — заметил руководитель Федерального управления по борьбе с картелями Андреас Мундт. Представитель истцов Томас Хеппнер, которые жаловались на ATT еще с 2021 года, заявил, что Apple занимается «масштабным ограничением конкуренции в свою пользу».

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Компании, признанные виновными в нарушении антимонопольных правил Германии, могут получить штраф в размере до десяти процентов от своего годового оборота.

«Европа яростно раздает санкции, в то время как США и Китай развлекаются в сфере высоких технологий, придумывая инновации и разные штуки», — иронично отреагировали на ситуацию журналисты PhoneArena.

В начале февраля газета The Washington Post рассказала, что власти Великобритании могут принудить Apple раскрывать данные о своих пользователях. В результате корпорация может отключить шифрования на гаджетах своих пользователей в регионе.

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