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19:30, 7 февраля 2025Наука и техника

Apple заставят шпионить за пользователями в Великобритании

WP: Британские власти заставят Apple отключить шифрование данных пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: valiantsin suprunovich / Shutterstock / Fotodom  

Власти Великобритании могут принудить Apple раскрывать данные о своих пользователях. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Источникам издания стало известно, что правоохранительные органы в Великобритании потребовали от Apple создать бэкдор, позволяющий получать доступ к личной информации любого пользователя по всему миру. Речь идет о данных, которые владелец iPhone или другого фирменного гаджета загрузил в облачный сервис iCloud.

Непубличный приказ британского правительства появился в январе. По словам журналистов WP, требования властей Великобритании не имеют известных прецедентов в крупных демократиях. Специалисты газеты отметили, что если Apple заставят отключить шифрование, то местные власти смогут тайно шпионить за своими гражданами.

Один из осведомленных источников рассказал, что Apple также запретят предупреждать пользователей о том, что на их аккаунте было отключено шифрование. По его словам, подобное требование британских властей повергло его в шок.

Журналисты газеты отметили, что Apple может пойти в суд и подать апелляцию. Однако по местным законам американская компания будет обязана исполнять требования правительства, пока ее жалобу будут рассматривать в судебном порядке.

В мае 2024 года американские корпорации Apple и Google представили сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. Сервис работает с Bluetooth-маячками.

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