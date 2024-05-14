Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

Apple и Google выпустили совместное обновление ОС с защитой от слежки

Американские корпорации Apple и Google разработали сервис, который позволит пользователям обнаруживать следящие за ними гаджеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Apple.

Спецификация, которую поддерживают iOS и Android, позволяет автоматически обнаруживать гаджеты для слежки, находящиеся в поле действия Bluetooth на смартфоне. В случае определения поблизости подобного устройства на телефон пользователя придет уведомление типа «Найден предмет, движущийся вместе с вами».

В Apple рассказали, что пользователь сможет деактивировать маячок, GPS-метку или прочий аксессуар для слежки и сталкинга. Спецификацию будут поддерживать маячки AirTag, а также продукция брендов Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee. В корпорации Тима Кука рассказали, что подобное кросс-платформенное сотрудничество является первым в отрасли и поможет бороться со слежкой.

Новая функция появилась в iPhone с обновлением iOS 17.5 и других смартфонах на базе Android 6.0 и более новых версий ОС.

В середине марта стало известно, что компания Apple не смогла доказать в суде, что ее умная метка AirTag не является оружием сталкеров. Решение стало частью коллективного иска, поданного против корпорации жителями США.