Гаджет Apple назвали «оружием сталкеров»

Bloomberg: суд в США признал умный маячок Apple AirTag «оружием сталкеров»

Компания Apple не смогла доказать в суде, что ее умная метка AirTag не является оружием сталкеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания потребовала через суд перестать считать суждение о том, что умный маячок AirTag является оружием сталкеров, верным. Однако окружной судья США Винс Чабрия в Сан-Франциско посчитал доводы корпорации неубедительными и признал, что гаджет использовался сталкерами. Сталкингом называется нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого или группы людей.

По информации Bloomberg, решение стало частью коллективного иска, поданного против Apple жителями США. Пострадавшие утверждали, что они подвергались преследованию с помощью AirTag. Они также заявили, что Apple должна нести ответственность за то, что их маячком пользовались в преступных целях.

«При цене всего в 29 долларов AirTag стал излюбленным оружием сталкеров и злоумышленников», — отмечали адвокаты потерпевших. Отдельно они подчеркивали, что в Apple не продумали защитные механизмы, из-за чего их клиентов преследовали.

В октябре стало известно, что более трех десятков людей по всему миру подали в суд на Apple из-за умных маячков AirTag. От корпорации требуют возместить моральный ущерб, понесенный от преследования пользователей злоумышленниками из-за устройств.