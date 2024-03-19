Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 19 марта 2024Наука и техника

Гаджет Apple назвали «оружием сталкеров»

Bloomberg: суд в США признал умный маячок Apple AirTag «оружием сталкеров»

Компания Apple не смогла доказать в суде, что ее умная метка AirTag не является оружием сталкеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания потребовала через суд перестать считать суждение о том, что умный маячок AirTag является оружием сталкеров, верным. Однако окружной судья США Винс Чабрия в Сан-Франциско посчитал доводы корпорации неубедительными и признал, что гаджет использовался сталкерами. Сталкингом называется нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого или группы людей.

По информации Bloomberg, решение стало частью коллективного иска, поданного против Apple жителями США. Пострадавшие утверждали, что они подвергались преследованию с помощью AirTag. Они также заявили, что Apple должна нести ответственность за то, что их маячком пользовались в преступных целях.

«При цене всего в 29 долларов AirTag стал излюбленным оружием сталкеров и злоумышленников», — отмечали адвокаты потерпевших. Отдельно они подчеркивали, что в Apple не продумали защитные механизмы, из-за чего их клиентов преследовали.

В октябре стало известно, что более трех десятков людей по всему миру подали в суд на Apple из-за умных маячков AirTag. От корпорации требуют возместить моральный ущерб, понесенный от преследования пользователей злоумышленниками из-за устройств.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      США выразили готовность к переговорам с Россией по контролю над вооружениями без условий. Что об этом думает Москва?

      Партия Шольца выросла в рейтинге на фоне заявлений о Taurus

      51-летняя Гвинет Пэлтроу без макияжа снялась в бикини

      Гаджет Apple назвали «оружием сталкеров»

      Стало известно о трудностях Трампа с получением залога для обжалования приговора

      В Румынии назвали итоги выборов в РФ доказательством поддержки россиянами СВО

      Трамп обвинил Байдена в попытке отобрать его бизнес

      ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 связанными с Россией специалистами

      Иван Ургант ответил на вопрос об эмиграции

      Полковник высказался о стратегии российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше