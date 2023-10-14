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05:05, 14 октября 2023Наука и техника

Умную метку Apple назвали «оружием сталкеров»

ArsTechnica: На Apple подали в суд из-за отслеживающих геолокацию маячков

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Более трех десятков людей по всему миру подали в суд на Apple из-за умных маячков AirTag. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты обратили внимание, что более 30 человек присоединилсь к коллективном иску против Apple, направленному в суд штата Калифорния. От корпорации требуют возместить моральный ущерб, понесенный от преследования пользователей злоумышленниками из-за маячков AirTag. AirTag — умная метка, предназначенная для отслеживания потерянных вещей по геолокации.

Большая часть истцов проживает в США, двое — в Канаде, один — в Ирландии. По словам возмущенных людей, они столкнулись с преследованием и слежкой — как правило, им подбрасывали маячки неизвестные. Представляющие интересы истцов юристы назвали AirTag «оружием сталкеров».

Так, жительница Джорджии Бриттани Аловонле рассказала, что кто-то с помощью AirTag преследовал ее дочь в течение двух недель. Истец из Индианы ЛаПресия Сандерс потеряла своего сына после того, как его бывшая девушка отслеживала передвижения через умную метку и в один момент переехала молодого человека на своей машине.

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Истцы потребовали от Apple возместить моральный ущерб и запретить компании распространять гаджеты, которые можно использовать в преступных целях. Apple проигнорировала просьбу ArsTechnica о комментарии.

В феврале журналисты The Wall Street Journal заявили, что умные трекеры AirTag от Apple могут быть опасными для домашних животных. По словам авторов, были зафиксированы случаи, как питомцы проглатывали маячки и получали травмы.

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    Андрей Ставицкий
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