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20:01, 1 февраля 2023Наука и техника

Умный маячок Apple назвали опасным для животных

Журналисты WSJ рассказали о случаях проглатывания маячков AirTag собаками

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Умные трекеры AirTag от Apple могут быть опасными для домашних животных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ рассказали об участившихся случаях проглатывания маячков AirTag домашними животными. Авторы обратили внимание на Reddit, где владельцы питомцев рассказали о том, как умный трекер оказался внутри их собак и других животных.

Так, владелец двух собак Колин Мортимер заявил, что не обнаружил AirTag на ошейнике своего пса. Когда мужчина включил режим пропажи, то с удивлением услышал звуки AirTag, доносящиеся из области живота другой собаки — выяснилось, что животное проглотило трекер. Некоторые пользователи соцсетей рассказали, что неоднократно видели, как собаки в парках играют с AirTag или пытаются разгрызть девайс.

Журналисты пообщались с ветеринаром из Луизианы (США), который заявил, что животные могут заинтересоваться прикрепленным к их ошейнику гаджетом. По словам специалиста, за последние полтора года он принимал как минимум шесть посетителей, собаки которых проглотили AirTag.

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Специалисты отметили, что хотя Apple не предусматривает использования AirTag для контроля за домашними животными, владельцы питомцев часто прикрепляют метки к их ошейнику. В разговоре с журналистами медики отметили, что проглоченный животным трекер нужно вывести наружу как можно быстрее, так как при его разрушении в организм питомца могут выделиться вредные вещества.

В декабре стало известно, что жертвы шпионажа подали на Apple в суд из-за маячка AirTag. Пожаловавшиеся на компанию потребовали от американской корпорации денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

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Андрей Ставицкий
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