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11:07, 7 декабря 2022Наука и техника

Apple засудят из-за гаджета-шпиона

Bloomberg: жертвы шпионажа подали на Apple в суд из-за маячка AirTag

Фото: Apple

Умная метка AirTag стала причиной судебного разбирательства в отношении Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналистам агентства, на Apple подали в суд женщины, которые утверждают, что их недоброжелатели использовали девайс американской компании для слежки. По словам одной из женщин, бывший партнер разместил AirTag под капотом ее автомобиля, чтобы отслеживать ее передвижения.

Вторая жертва шпионажа заявила, что бывший следил за ней с помощью умной метки от Apple, помещенной в рюкзаке ее ребенка. В документе иска говорится, что устройство для отслеживания потерянных вещей уже стало причиной убийства. Так, AirTag якобы использовал молодой мужчина из города Акрон чтобы отследить и застрелить свою подругу. В другом случае женщина из Индианаполиса спрятала маячок в машине своего бывшего парня, а затем выследила его и сбила на своем автомобиле.

«Несмотря на то, что Apple встроила средства защиты в продукт AirTag, они крайне неадекватны и почти ничего не делают для своевременного предупреждения людей, если они отслеживаются», — отметили представители жертв. Пожаловавшиеся на Apple женщины потребовали от американской компании денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

В апреле полиция США обнаружила, что умный маячок AirTag от Apple стали чаще использовать для слежки за женщинами. В других случаях метку использовали для кражи автомобилей и другого ценного имущества.

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Андрей Ставицкий
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