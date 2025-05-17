Телеведущий в прямом эфире отобрал пиво у болельщика и довел зрителей до истерики

Ведущий британской спортивной программы ITV Racing Люк Харви в прямом эфире отобрал бокал с пивом у болельщика и довел зрителей до истерики. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время прямой трансляции с ипподрома Харви попробовал куриное крыло с острым соусом и не смог справиться со жгучим вкусом блюда. Едва сдерживая эмоции от жжения во рту, он поспешил к ближайшему столику с болельщиками и с криками выхватил у одного из мужчин бокал с пивом.

«Дайте сюда, дайте сюда. Они действительно острые, честно! Я ухожу домой», — воскликнул Харви, пытаясь прийти в себя.

Зрители в социальной сети X бурно отреагировали на фрагмент. «Я умираю со смеху», — написал пользователь под ником watsn005. «Очень остроумно, не могу перестать смеяться», — добавил юзер stestatter.

А некоторые из них обсудили реакцию мужчины, у которого забрали пиво, и шутили, что Харви теперь должен возместить ему ущерб. «Надеюсь, он купил ему другое пиво», — заметил LeesBetting.

Ранее сообщалось, что ведущий утреннего шоу Today на австралийском канале Nine Карл Стефанович испугался домашней курицы, которую принесли в студию, и насмешил зрителей. В студии Стефанович признался, что опасается этих птиц, с тех пор как курица напугала его в детстве.