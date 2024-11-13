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14:28, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

Телеведущий Карл Стефанович испугался домашней курицы в шоу Today
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Today

Ведущий утреннего шоу Today на австралийском канале Nine Карл Стефанович испугался домашней курицы, которую принесли в студию, и насмешил зрителей. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Гостьей выпуска стала австралийка Крисси Стэнли, курица которой по кличке Лемон Чикен выиграла в конкурсе на звание самого счастливого питомца страны. Но Стефанович в студии признался, что опасается этих птиц, с тех пор как курица напугала его в детстве. «Они ужасные создания», — заявил ведущий.

Соведущая Стефановича Сара Або уговорила его попробовать подержать курицу в руках. Однако Лемон Чикен принялась хлопать крыльями и напугала ведущего, в результате он уронил птицу на пол. «Я не люблю их!» — воскликнул он, смеясь. Впрочем, затем он согласился дать курице посидеть у себя на плече.

Фрагмент программы был выложен в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), многие зрители отметили, что поведение Стефановича их рассмешило. «Карл, ты такой забавный», «Меня порвало от выражения лица Карла», «Это уморительно», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что врача и телеведущего Александра Мясникова на съемках программы «О самом главном» покусала обезьяна. Доктор после инцидента продолжил вести передачу как обычно.

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