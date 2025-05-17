Трамп назвал возможную дату прекращения огня на Украине

Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто 19 мая

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто 19 мая. Возможную дату он назвал в своем посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, в этот день он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО. Трамп отметил, что хочет прекратить «кровавую бойню».

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, закончится», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке разговора Путина и Трампа. «Разговор готовится», — сказал он.