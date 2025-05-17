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21:25, 17 мая 2025Мир

Трамп назвал возможную дату прекращения огня на Украине

Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто 19 мая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто 19 мая. Возможную дату он назвал в своем посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, в этот день он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО. Трамп отметил, что хочет прекратить «кровавую бойню».

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, закончится», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке разговора Путина и Трампа. «Разговор готовится», — сказал он.

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