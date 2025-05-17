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00:31, 17 мая 2025Мир

Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Макрон заявил, что Трамп обсудит с Россией итоги переговоров в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшее время обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни», — отметил французский лидер.

Ранее Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле. Он отметил, что украинская делегация в ближайшие часы ожидает ответа на направленные России запросы. Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.

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