Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле

Макрон: Украинская делегация ожидает ответа на направленные России запросы

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле. Он отметил, что украинская делегация в ближайшие часы ожидает ответа на направленные России запросы, передает France 24.

Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Белого дома, по его словам, «намерен организовать обмен мнениями с российской стороной, чтобы прояснить, что произошло», и не исключил возможных «телефонных контактов» с президентом РФ Владимиром Путиным на первом этапе.

Ранее Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры с Путиным.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

