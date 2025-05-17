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23:00, 17 мая 2025Мир

Трамп рассказал о своих планах после звонка Путину

Трамп сообщил, что после звонка Путину он созвонится с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным намерен созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский президент уточнил, что беседа с Путиным запланирована на понедельник, 19 мая. «Темами звонка будут: остановка кровопролития», — рассказал он.

После этого глава государства проведет телефонные разговоры с Зеленским и представителями стран НАТО.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры двух лидеров.

17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится.

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