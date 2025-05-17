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14:56, 17 мая 2025Мир

В Турции отметили провал Макрона в психологическом доминировании над Эрдоганом

Yeni Safak: Макрон не смог психологически доминировать над Эрдоганом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Leon Neal - Pool / Getty Images

Турецкие СМИ отметили провал президента Франции Эммануэля Макрона перед турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в частности пишут газета Yeni Safak и сайт телеканала TRT Haber.

Во время встречи Европейского политического сообщества в Албании Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану. Он положил свою руку на руку турецкого лидера, но тот изменил положение. Эрдоган освободил руку и схватил ей палец Макрона. Президент Турции удерживал его какое-то время, улыбаясь и не вставая с места. Этот момент попал на видео, которое позже опубликовали в интернете.

По мнению турецких СМИ, эта ситуация — показатель того, что Макрон не смог установить над Эрдоганом «психологическое доминирование». Газета Yeni Safak процитировала неизвестного пользователя сети, который заявил, что «Макрон ударился о скалу». TRT Haber назвал произошедшее между президентами армрестлингом.

Ранее соответствующие кадры с приветствием Макрона и Эрдогана завирусились в сети. Многие пользователи стали утверждать, что подобным жестом Эрдоган доказал свое превосходство над французским коллегой.

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