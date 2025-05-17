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15:27, 17 мая 2025Россия

Ущерб агропредприятиям Курской области от атак ВСУ оценили в десятки миллиардов рублей

Ущерб курским агропредприятиям от атак ВСУ оценили в 90 миллиардов рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Ущерб агропредприятиям Курской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценили в десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире канала «Россия 24».

Хинштейн уточнил, что от вражеских действий пострадали 166 предприятий. Общий ущерб составил 90 миллиардов рублей.

Чиновник добавил, что власти региона решают возникающие проблемы совместно с правительством. На компенсацию утраты поголовья сельскохозяйственных животных выделили 2,5 млрд рублей из резервного фонда. Кроме того, регион попросил Минсельхоз компенсировать 4,3 миллиарда рублей из-за неубранных аграриями площадей, выплаты должны охватить почти сотню предприятий.

Ранее из-за налета украинского дрона в Курской области остались без света десятки населенных пунктов. Удар пришелся по электроподстанции в Рыльске.

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