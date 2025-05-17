Telegraph: Украинские чиновники теряют сон в ожидании встречи Путина и Трампа

Украинские чиновники «теряют сон» в ожидании встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, говорится в статье корреспондента британской газеты The Telegraph Адриена Бломфилда.

На встрече двух лидеров Путин сможет полностью завладеть вниманием Трампа, отмечает автор. При этом на встрече не будет украинского посредника, который мог бы отстоять интересы Киева.

По мнению Бломфилда, в глазах Путина встреча с Трампом без Зеленского «укрепит статус великой державы России». «Это напомнит саммиты сверхдержав времен холодной войны, когда Москва и Вашингтон встречались на равных, чтобы обсудить судьбу планеты», — отмечает корреспондент.

До этого Трамп заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». В день переговоров России и Украины в Стамбуле американский лидер несколько раз выразил готовность встретиться с российским президентом. Трамп выразил мнение, что когда встречу получится организовать и провести, то политики заключат сделку.

