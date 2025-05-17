В Британии задержали еще одного человека за поджог дома премьер-министра

В Лондоне задержали еще одного человека по подозрению в поджоге дома Стармера

Лондонская полиция задержала еще одного человека по подозрению в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Мужчина в возрасте 26 лет был задержан в лондонском аэропорту Лутон в субботу 17 мая. Задержание связано с тремя инцидентами: возгоранием автомобиля 8 мая, пожаром у входа в здание 11 мая и пожаром в жилом доме 12 мая. Все инциденты имеют связь с известной публичной фигурой», — заявили в полиции.

Отмечается, что подозреваемого задержали сотрудники антитеррористического подразделения, сейчас он находится в полицейском участке.

Прежде Стармеру подожгли дом и машину — поджигатель, предположительно, украинец.