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21:57, 17 мая 2025Мир

В Британии задержали еще одного человека за поджог дома премьер-министра

В Лондоне задержали еще одного человека по подозрению в поджоге дома Стармера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лондонская полиция задержала еще одного человека по подозрению в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Мужчина в возрасте 26 лет был задержан в лондонском аэропорту Лутон в субботу 17 мая. Задержание связано с тремя инцидентами: возгоранием автомобиля 8 мая, пожаром у входа в здание 11 мая и пожаром в жилом доме 12 мая. Все инциденты имеют связь с известной публичной фигурой», — заявили в полиции.

Отмечается, что подозреваемого задержали сотрудники антитеррористического подразделения, сейчас он находится в полицейском участке.

Прежде Стармеру подожгли дом и машину — поджигатель, предположительно, украинец.

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