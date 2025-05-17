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05:12, 17 мая 2025Интернет и СМИ

В Европе запаниковали из-за отношения Трампа к России

FT: Европе не стоит верить в смену отношения Трампа к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейским политикам не следует надеяться, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

Неназванный источник прокомментировал угрозы Франции, ФРГ, Великобритании, Польши в адрес России и подчеркнул, что таким образом страны «капают на мозги» Трампу. По данным FT, подобная агрессивная риторика не находит отклика в команде американского лидера.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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