В Кремле назвали принципиальный момент при подписании документов с Украиной

Песков: России принципиально, кто будет подписывать документы от Украины

России принципиально, кто именно будет подписывать документы с украинской стороны, согласованные делегациями в ходе переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«При этом при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — указал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для дальнейшего прекращения огня.

Также официальный представитель Кремля рассказал, что делегация в Стамбуле находилась на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным, поэтому глава государства получал всю информацию о ходе переговоров в режиме онлайн.