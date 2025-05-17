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14:46, 17 мая 2025Россия

В Кремле назвали принципиальный момент при подписании документов с Украиной

Песков: России принципиально, кто будет подписывать документы от Украины
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

России принципиально, кто именно будет подписывать документы с украинской стороны, согласованные делегациями в ходе переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«При этом при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — указал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для дальнейшего прекращения огня.

Также официальный представитель Кремля рассказал, что делегация в Стамбуле находилась на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным, поэтому глава государства получал всю информацию о ходе переговоров в режиме онлайн.

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