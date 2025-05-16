В Кремле рассказали о постоянной связи делегации в Стамбуле с президентом

Песков: Российская делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с Путиным

Делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наша переговорная команда [в Стамбуле находится] на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине начнутся в ближайшее время.

До этого сообщалось, что российская делегация в полном составе прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где будут проходить прямые переговоры с представителями Украины.