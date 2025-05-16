В Кремле прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

Песков: Мы рассчитываем, что переговоры РФ и Украины начнутся в ближайшее время

Россия рассчитывает на то, что прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине начнутся в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут», — сказал представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что российская делегация в полном составе прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где будут проходить прямые переговоры с представителями Украины.

До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся с приветственного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.