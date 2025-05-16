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12:41, 16 мая 2025Мир

Мединский прибыл на переговоры

Reuters: Мединский прибыл на переговоры с делегацией США в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с американской делегацией. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают РИА Новости и ТАСС, российская делегация в полном составе прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где будут проходить прямые переговоры с представителями Украины.

Ранее стало известно, что Мединский проведет отдельную встречу с директором отдела политического планирования Госдепа США Майклом Энтоном. При этом уточняется, что его не будет на непосредственной встрече России с Украиной и Турцией.

Также американские представители проведут переговоры с российской стороной в Стамбуле до начала прямых контактов с Украиной.

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