Reuters: Мединский прибыл на переговоры с делегацией США в Стамбуле

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский прибыл на переговоры с американской делегацией. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают РИА Новости и ТАСС, российская делегация в полном составе прибыла во дворец Долмабахче в Стамбуле, где будут проходить прямые переговоры с представителями Украины.

Ранее стало известно, что Мединский проведет отдельную встречу с директором отдела политического планирования Госдепа США Майклом Энтоном. При этом уточняется, что его не будет на непосредственной встрече России с Украиной и Турцией.

Также американские представители проведут переговоры с российской стороной в Стамбуле до начала прямых контактов с Украиной.