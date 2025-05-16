Делегации США и России встретятся в Стамбуле перед переговорами с Украиной

Представители США проведут переговоры с РФ до начала контактов с Украиной

Американские представители проведут переговоры с российской стороной в Стамбуле до начала прямых контактов с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», — сказал источник агентства. При этом место прведения переговоров не уточняется.

Ранее в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча продолжалась более часа и проходила в президентском офисе Долмабахче.

До этого сообщалось, что переговоры представителей России, Украины и Турции запланированы начаться в 12:30 по московскому времени.