Делегации США и России встретятся в Стамбуле перед переговорами с Украиной

Американские представители проведут переговоры с российской стороной в Стамбуле до начала прямых контактов с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», — сказал источник агентства. При этом место прведения переговоров не уточняется.
Ранее в Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча продолжалась более часа и проходила в президентском офисе Долмабахче.
До этого сообщалось, что переговоры представителей России, Украины и Турции запланированы начаться в 12:30 по московскому времени.