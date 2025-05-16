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12:02, 16 мая 2025Мир

В Стамбуле завершились переговоры делегаций США, Турции и Украины

В Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций США, Турции и Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Стамбуле завершились трехсторонние переговоры делегаций США, Турции и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИД.

Ранее стало известно, что в состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Кит Келлог и посол США в Анкаре Томас Баррак. Украину на переговорах представляли министр обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

До этого появилась информация, что делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле. Начало трехсторонней встречи было запланировано на 10:45 по московскому времени.

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