Названы участники встречи делегаций США, Турции и Украины

США на встрече с делегациями Турции и Украины представят Рубио, Келлог и Баррак

В делегацию США на трехсторонней встрече с представителями Турции и Украины вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог, а также посол США в Анкаре Томас Баррак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Собеседник агентства также сообщил, что Украину на переговорах представят министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле. Начало трехсторонней встречи было запланировано на 10:45 по московскому времени.