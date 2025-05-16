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11:20, 16 мая 2025Мир

Названы участники встречи делегаций США, Турции и Украины

США на встрече с делегациями Турции и Украины представят Рубио, Келлог и Баррак
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В делегацию США на трехсторонней встрече с представителями Турции и Украины вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог, а также посол США в Анкаре Томас Баррак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Собеседник агентства также сообщил, что Украину на переговорах представят министр обороны Рустем Умеров, руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что делегации США, Турции и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле. Начало трехсторонней встречи было запланировано на 10:45 по московскому времени.

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