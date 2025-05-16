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09:08, 16 мая 2025Мир

Делегация Украины проведет еще одну встречу до начала переговоров с Россией

Встреча делегаций Украины, Турции и США состоится до переговоров с Россией
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrii Sybiha via X / Reuters

Встреча делегаций Украины, Турции и США состоится в Стамбуле до начала переговоров с Россией. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

«В 10.45 мск, как ожидается, начнется встреча Турция-США-Украина», — отметил он.

Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30. Сообщается, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Вечером 15 мая там же состоялась встреча главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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