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22:45, 15 мая 2025Мир

Переговоры российской делегации и главы МИД Турции завершились

Встреча делегации РФ с главой МИД Турции Фиданом завершилась, она шла более часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МИД Турции / РИА Новости

Встреча российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом завершилась. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры сторон длились более часа. «Встреча завершилась», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. В частности, в переговорах будут участвовать первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.

До этого Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций и подчеркнул, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.

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